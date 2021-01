Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf Menslager Straße (L60)

Berge (ots)

Am Donnerstag ereignete sich an der Einmündung Menslager Straße/Am Goosedamm ein Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Ein 65-Jähriger wollte gegen 11.40 Uhr mit einem Transporter von der Straße "Am Goosedamm" nach links auf die Landesstraße abbiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigte und von links kommende Autofahrerin und stieß mit dieser zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Straße vorübergehend voll gesperrt.

