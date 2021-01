Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Zimmerbrand im Wellenkamp

Hilter (ots)

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Borgloh und der Polizei mussten am Mittwochnachmittag zu einem Zimmerbrand in den Wellenkamp ausrücken. Bewohner eines dortigen Wohnhauses hatten gegen 15.35 Uhr einen komischen Geruch und ein verdächtiges Knistern wahrgenommen. Als sie der Ursache nachgingen, bemerkten sie Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss des Einfamilienhauses. Zeitgleich setzte man einen Notruf ab und ging gegen die Flammen mit einem Feuerlöscher vor. Die Profis der Feuerwehr hatten dann auch nur noch Nachlöscharbeiten zu erledigen. Personen wurden nicht verletzt, der angenommene Schaden beträgt vermutlich mehrere tausend Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und geht derzeit von einem technischen Defekt an einem Elektrogerät als Brandursache aus.

