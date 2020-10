Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Sachbeschädigung an Schule - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Fenster und Außenwände beschmierten Unbekannte mit diversen Schriftzeichen am vergangenen Wochenende an einer Schule in der Straße "Brand". Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16.10.2020 und Montag, 19.10.2020. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Um Hinweise bittet der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900). Wer verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum an der Schule gemacht hat, wird gebeten, sich bei ihnen zu melden.

