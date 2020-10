Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrerin und Sozia verletzten sich leicht bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Eine Rollerfahrerin und ihre Sozia haben sich am Dienstagmittag, 20.10.2020, in Lörrach bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 18-jährige hatte gegen 15:35 Uhr in der Basler Straße zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihr bis zum Stillstand abgebremst hatte. Sie prallte mit ihrer Vespa in das Heck des Audis. Sie selbst und eine mitfahrende gleichaltrige Frau wurden leicht verletzt. Die Rollerfahrerin kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.

