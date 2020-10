Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagabend, 20.10.2020, in Lörrach einen Verkehrsunfall verursacht. Verletzt wurde niemand. Gegen 19:50 Uhr wollte der 55-jährige mit seinem Ford aus der Eisenbahnstraße nach links in die Lörracher Straße einbiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 47-jährige Audi-Fahrerin. Die Autos kollidierten, wobei der Audi im Heckbereich erheblich beschädigt wurde. Beim Ford-Fahrer war Alkoholgeruch wahrnehmbar. Eine Überprüfung ergab über zwei Promille, weshalb er mit zur Blutprobe musste und sein Führerschein einbehalten wurde.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell