POL-OS: Osnabrück: Eigentümer von Diebesgut gesucht

Am frühen Morgen des 22.01.2021 kam es auf einem Grundstück der Darumer Straße zu einem versuchten Diebstahl. Gegen 05.20 Uhr schlichen sich zwei unbekannte Täter in das dortige Carport und machten sich an den darin abgestellten Fahrrädern zu schaffen. Durch das Bellen ihres Hundes wurde eine Anwohnerin wach, sah die zwei Täter und machte daraufhin auf sich aufmerksam. Das Duo flüchtete und ließ einen Rucksack mit diversen Gegenständen zurück. In dem Rucksack befanden sich u.a. ein Fernglas, ein auffälliger Schlüsselanhänger sowie eine Dokumentenmappe. Die Ermittler der Polizei können nicht ausschließen, dass es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelt und bitten um Hinweise auf die Eigentümer. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

