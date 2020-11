Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Firma

WillichWillich (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 16:15 Uhr - Samstag, 05:45 Uhr in eine Firma auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ein. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss wurde jeweils ein Fenster aufgebrochen und die Schränke und Spinde durchwühlt. Was genau entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770. /HJR (943)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell