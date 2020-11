Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher erbeuten Tresor

NiederkrüchtenNiederkrüchten (ots)

In der Zeit von Sonntag, 01.11.2020, 15.00 Uhr, und Samstag, 07.11.2020, 13.50 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Haus auf der Beethovenstraße ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster im ersten Obergeschoss ins Gebäude. Dort wurden alle Schränke durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten einen Tresor, den sie auch mitnahmen. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen 02162 3770.

