Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Autofahrer nach Auffahrunfall zur Blutprobe

NettetalNettetal (ots)

Am Donnerstag wurde eine Polizeistreife gegen 23.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B 221 an der Kreuzung Geldrische Straße/ Schloßallee in Nettetal gerufen. Der Unfallhergang: Zwei Autos standen dort in Fahrtrichtung Herongen, die Ampel zeigte Rot. Als die Ampel auf Gelb umsprang, fuhr der hintere Wagen los und dann auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Es entstand leichter Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten dann, dass der Unfallverursacher, ein 31-jähriger Pole mit Wohnsitz in den Niederlanden, offenbar getrunken hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 2,4 Promille. Der 31-Jährige musste mit zur Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und erhoben eine Sicherheitsleistung. /wg (938)

