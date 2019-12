Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Lieferwagen in Trier-Ehrang angezündet

Trier (ots)

Bisher Unbekannte haben am Dienstagnacht, 3. Dezember, einen Lieferwagen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kyllstraße in Brand gesetzt. Zeugen hatten gegen 23.55 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Lieferwagen des Supermarktes lichterloh. Er stand auf dem Parkplatz direkt am Gebäude. Ein Teil der Fassade wurde durch Feuer und Rauch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit den PKW-Bränden in Trier-Euren besteht, müssen die Ermittlungen ergeben. Die Kripo Trier bittet um Hinweise unter 0651/9779-2210 oder 0651/9779-2290

