Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Unbekannte überfallen 46-jährigen Brachter

Brüggen-BrachtBrüggen-Bracht (ots)

Am Freitag gegen 10.15 Uhr klingelten zwei Unbekannte Männer an der Haustür eines 46-jährigen Mannes auf der Straße Heidhausen in Bracht. Als der Mann die Tür öffnete, griffen die beiden Täter den Mann unvermittelt an, schlugen und traten ihn. Der 46-Jährige wehrte sich, und nach etwa zwei Minuten ließen die Unbekannten von dem Mann ab und flüchteten zunächst zu Fuß vom Tatort. Dann stiegen sie in einen silberfarbenen SUV und flüchteten in Richtung B 221. Beide Täter sind etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Beide haben einen dunklen Teint und trugen Jeanshosen und dunkle Pullover. Einer der Männer trug zudem eine auffällige, orangefarbene Warnweste. Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Täter den Brachter ausrauben wollen und bittet um Hinweise auf die Täter und den silberfarbenen SUV über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (940)

Kreispolizeibehörde Viersen



