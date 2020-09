Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddieb in Straßenbahn gestellt

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich nicht schlecht gestaunt hat am 14.09.2020, gegen 09:30 Uhr, ein 70-Jähriger aus Ludwigshafen, als er in der Straßenbahn einen 46-jährigen Mann mit dem gestohlenen Fahrrad seiner 68-Jährigen Ehefrau sah. Sofort informierte er seine Gattin, welche wiederum die Polizei alarmierte. An der Haltestelle Hans-Warsch-Platz konnte der 46-Jährige kontrolliert werden, der eingestand, das Fahrrad mitgenommen zu haben.

