Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Verstöße gegen die Corona-Verordnung +++Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom Wochenende

Delmenhorst (ots)

Ergänzend zu den bereits berichteten Ereignissen, kam es in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch im Zeitraum des gesamten Wochenendes zu diversen Verstößen gegen die Corona-Verordnung.

Stadt Delmenhorst: Am Samstag, 16. Januar 2021, nahmen in den späten Abendstunden in der Breslauer Straße sieben Personen aus vier verschiedenen Haushalten an einer Geburtstagsfeier teil. Ebenfalls am Samstag, 16. Januar 2021, hielten sich aufgrund einer Familienfeierlichkeit in einem Wohnhaus in der Königsberger Straße, acht Personen aus drei verschiedenen Haushalten auf. Des Weiteren trafen sich am Sonntagvormittag, 17. Januar 2021, in der Bunzlauer Straße vier Personen aus vier Haushalten in einem Wohnhaus.

Landkreis Wesermarsch: Am Sonntag, 17. Januar 2021, feierten in der Schlesischen Straße in Brake, drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten. Nachdem die Beamten der Polizei Brake die Feierlichkeit auflösten und Platzverweise gegen zwei der Personen aussprachen, kehrte eine Person kehrte wenig später zur Örtlichkeit zurück.

Autobahnpolizei Ahlhorn: Am Freitag, 15. Januar 2021, gegen 14:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf einem Parkplatz im Bereich der Gemeinde Lohne, einen Pkw der zuvor die A 1 in Richtung Hamburg befuhr. In dem Pkw befanden sich drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten, die kurz zuvor aus dem Ausland nach Deutschland eingereist waren. Die Fahrzeuginsassen hielten sich weder an die Kontaktbeschränkung noch an die Quarantänepflicht. Die Polizei leitete gegen alle Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Karolina Kessens

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell