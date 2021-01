Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Eine Leichtverletzte bei Zimmerbrand

Quakenbrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus der Straße Schiphorst zu einem kleinen Zimmerbrand. Die Bewohnerin einer Wohnung im 2. Obergeschoss hatte gegen 06.05 Uhr bemerkt, dass es im Schlafzimmer brannte und die Feuerwehr alarmiert. Die war schnell vor Ort und löschte die Flammen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei war eine über einen Nachtspeicherofen gelegte Decke offenbar für das Feuer ursächlich. Diese fing an zu schmoren und setzte in der Folge eine Matratze in Brand. Am Gebäude entstand kein Schaden, die 36-jährige Wohnungsmieterin erlitt eine leichte Rauchgasverletzung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

