Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Marienstraße- Einbrecher flüchtete

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag ist ein Unbekannter in der Marienstraße in ein Gebäude eingebrochen, wurde dabei überrascht und ist dann geflüchtet. Der Täter hatte gegen 10.50 Uhr die Eingangstür zum Gemeindehaus St. Marien aufgehebelt und sich in der Folge im Pfarrbüro nach Wertgegenständen umgesehen. Dabei wurde er von einem im Gebäude befindlichen Mitglied der Kirchengemeinde überrascht und flüchtete nach einem kurzen Gerangel aus einem Fenster in unbekannte Richtung. Ob der Täter bei dem Einbruch Beute machte, ist noch nicht abschließend klar. Der Mann war etwa 45 bis 50 Jahre alt, cicra 175 bis 180cm groß, hatte dunkle Haare und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Zur Tatzeit war der Einbrecher dunkel und mit einer abgetragenen Hose bekleidet. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell