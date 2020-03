Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Gartenhausaufbrüchen im Alten Land, Unbekannte brechen in Wohnung in Stade ein, Polizei Drochtersen sucht unbekannten rücksichtslosen Rollerfahrer

Stade (ots)

1. Serie von Gartenhausaufbrüchen im Alten Land

Am Wochenende ist es im Alten Land zu einer Serie von mindestens sechs Gartenhausaufbrüchen gekommen. In Hollern-Twielenfleth in der Straße Bachenbrock und in der Vorderstraße haben Unbekannte entweder die Schlösser der betroffenen Gartenhäuser geknackt oder Scheiben eingeschlagen und sind so in das Innere eingedrungen.

Hier konnten der oder die Täter dann diverse Arbeitsgeräte, Werkezeuge und drei Fahrräder erbeuten und damit unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980.

2. Unbekannte brechen in Wohnung in Stade ein

In der Jorker Straße in Stade sind bisher unbekannte Wohnungseinbrecher am Sonntag zwischen 09:40 h und 15:00 h nach dem gewaltsamen Öffnen der einer Eingangstür in eine dortige Wohnung eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Bargeld und einen Teppich erbeutet.

Mit dem Diebesgut konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird zunächst mit mehreren hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Polizei Drochtersen sucht unbekannten rücksichtslosen Rollerfahrer

Am Freitagnachmittag gegen 16:45 h sollte ein bisher unbekannter Rollerfahrer der in Wischhafen auf der Landesstraße 111 in Richtung Stade unterwegs war durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer missachtete dann aber die Anhaltezeichen und flüchtete innerorts. Im Ahornweg und im Konrblumenweg wurde durch seine rücksichtslose Fahrweise jeweils ein Unfall verursacht, auch hier kümmerte er sich nicht weiter um die Folgen und konnte schließlich unerkannt entkommen.

Gegen den unbekannten, ca. 20 Jahre alte Mann mit grauer Hose, Tarnjacke und schwarzem Helm wird nun wegen Unfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ermittelt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ist der Mann schon seit Monaten in Wischhafen und Umgebung mit dem Roller ohne Kennzeichen unterwegs.

Die Beamten suchen nun weitere Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu der Identität des Mannes geben oder die sonstige sachdienliche Angaben zur Herkunft oder zu Zielorten machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizeistation in Drochtersen zu melden.

