Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Diebstahl - großes Zelt vor Ausländeramt entwendet

Unna (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (15.07.2020) haben Unbekannte an der Zechenstraße ein etwa 6 x 10 Meter großes Zelt, welches vor dem Eingangsbereich des Ausländeramtes aufgestellt war, abgebaut und entwendet. Wie die Täter auf das umzäunte Gelänge gelangten, ist derzeit noch unklar.

Wer hat in der Nacht zu Mittwoch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

