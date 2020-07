Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Räuberischer Diebstahl: Täter benutzt Pfefferspray und flieht mit Beute

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (11.07.2020) gegen 14.50 Uhr mehrere Flaschen Champagner aus einem Getränkemarkt an der Schützenstraße in Schwerte entwendet. Als ihn ein 53-jähriger Zeuge aufhalten wollte, besprühte ihn der Täter mit einem Pfefferspray, riss sich los und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich an die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell