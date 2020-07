Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - 3 Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit

Selm (ots)

Am Freitag (10.07.2020) befuhr gegen 16:00 Uhr ein 31-jähriger Selmer mit einem silbernen VW Golf den Südwall in Richtung Waltroper Straße. Er fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf einen in einer Fahrzeugschlange verkehrsbedingt (rot zeigende Ampelanlage der Kreuzung Südwall/ Waltroper Straße/ Im Sundern)stehenden schwarzen Porsche auf und schob diesen auf einen davor stehenden schwarzen Ford. Der 78-jährige Porschefahrer aus Lünen und der 49-jährige Fahrer des Ford wurden durch die Kollision nicht verletzt. Der 31-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Auslaufende Flüssigkeiten wurden von der Feuerwehr abgestreut. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zum Teil gesperrt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro.

