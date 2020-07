Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Unna (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen kam es, als ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund das vor ihm befindliche Fahrzeug eines 55-jährigen Fahrzeugführers übersah. Der Unnaer bremste auf dem Afferder Weg in Unna ab und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Dabei wurde der Pkw des 55-Jährigen in einen entgegenkommenden Pkw geschoben. Alle drei Fahrzeugführer und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt. 2 Unfallbeteiligte wurden jeweils in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

