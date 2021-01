Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Sofa in Brand geraten - keine Verletzten - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, war im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Adlerstraße ein Brand gemeldet worden. Wie sich herausstellte, war ein Sofa vermutlich durch eine Zigarette bzw. eine Kerze in Brand geraten. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die fünf Bewohner konnten wieder zurück, nachdem der Brand gelöscht und der Raum durchlüftet war. Die Adlerstraße war während der Löscharbeiten zwischen der Maaß- und Dammstraße bis kurz nach 15 Uhr gesperrt.

