POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte im Hirschberger Ortsteil Großsachsen ein. Die Einbrecher versuchten die Eingangstür sowie ein Glastür-Element der Gaststätte im Riedweg aufzuhebeln, was jedoch misslang. Daher mussten die Täter ohne Beute wieder von dannen ziehen. Sie hatten jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro angerichtet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

