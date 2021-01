Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Reifen von Autos auf Parkplatz zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In zurückliegender Zeit kam es auf dem öffentlichen Parkplatz beim Daniel-Schreber-Weg bei den Gartenfreunden Leimen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, indem mehrere Reifen zerstochen wurden. Am 28./29.11.2020 wurden drei Autos derart beschädigt, im Zeitraum zwischen 23. und 28.12.2020 ein weiteres Auto. Letztmals am 09./10.01.2021 wurden an zwei Autos die Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leimen unter Tel.: 06224/1749-0 entgegen.

