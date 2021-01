Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Mülleimer und Dixie-Toilette angezündet - weitere Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 22.20 Uhr wurden in der Maria-Probst-Straße ein Mülleimer und eine Dixie-Toilette angezündet. Eine Zeugin bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Der Mülleimer und die Toilette stehen etwa 100 Meter auseinander. Der Zeugin war an beiden Örtlichkeiten eine Frau aufgefallen, die sich dann aber entfernte. Eine Personenbeschreibung war nicht möglich. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

