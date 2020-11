Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Nettetal-LobberichNettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag gegen 07.40 Uhr fuhr ein 16-jähriger Radfahrer aus Lobberich im Kreisverkehr der Freiheitsstraße/Sassenfelder Straße in Richtung Graf-Mirbach-Straße. An der Einmündung zur Freiheitsstraße missachtete ein Pkw offenbar die Vorfahrt des 16-Jährigen, so dass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Die junge Autofahrerin hielt kurz an und unterhielt sich mit dem Schüler. Dieser gab an, unverletzt zu sein. Beide trennten sich, ohne Personalien ausgetauscht zu haben. Erst später merkte der 16-Jährige, dass er bei dem Unfall doch verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (960)

