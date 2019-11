Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Falsche Polizeibeamte ergaunern fünfstelligen Euro-Betrag

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag und Dienstag nahmen Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben, mehrfach telefonisch Kontakt mit einer älteren Dame aus Weil der Stadt auf. Durch geschickte Gesprächsführung und eine vehemente Einschüchterungstaktik ließ sich die Frau dazu überreden, mehrere tausend Euro in eine Plastiktüte zu packen. Das verpackte Bargeld legte sie am Dienstag gegen 21.45 Uhr, wie von den Unbekannten gefordert, vor der Garage ab. Am nächsten Morgen, gegen 07.00 Uhr, stellte die Seniorin fest, dass die Tüte samt Bargeld fehlte. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

