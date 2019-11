POL-LB: Böblingen: Beziehungsstreit auf Polizeiparkplatz endet mit Blutentnahme

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Vermutlich aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten kam es in der Nacht zum Freitag in der Talstraße in Böblingen zwischen einem Paar zu einer Auseinandersetzung. Gegen 01.50 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Wagen im Beisein ihres gleichaltrigen Partners auf dem Parkplatz des Polizeireviers Böblingen. Die beiden Insassen stiegen anschließend aus dem Fahrzeug aus und es entwickelte sich ein lautstarker Streit. Im Rahmen der verbalen Streitigkeit soll der 23-jährige Mann das Mobiltelefon seiner Lebensgefährtin aus dem geparkten Auto entwendet haben. Als er anschließend zu Fuß in Richtung Busbahnhof unterwegs war, rannte die Frau ihm hinterher. Die 23-Jährige schrie ihren Freund an und forderte mehrfach die Herausgabe ihres Telefons. Hierauf zeigte der Mann wohl keine Reaktion und setzte seinen Weg fort. Nachdem die Frau mit den Fäusten gegen die Brust des Mannes geschlagen haben soll, überreichte er ihr das Handy. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Polizeibeamte zu den zwei Streithähnen unterwegs. Vom angrenzenden Revier hatten die Beamten den Streit zuvor beobachtet und wollten die Situation beruhigen. Beide Personen sollten vorläufig festgenommen werden, um die genauen Umstände auf dem Revier klären zu können. Zu diesem Zeitpunkt saß die Frau bereits wieder in ihrem Auto und wollte die Örtlichkeit verlassen. Eine Beamtin packte sie daraufhin am Arm und komplimentierte sie aus dem Wagen. Währenddessen verhielt sich die Frau verbal sehr aggressiv und war uneinsichtig. Die Beamten wollten ihr daraufhin Handschließen anlegen. Da sich die Frau vehement dagegen wehrte, musste sie zu Boden gebracht werden. Dabei erlitt die 23-Jährige leichte Verletzungen. Der 23-jährige Mann hat sich gegenüber den Beamten kooperativ verhalten und beide Personen wurden anschließend zum Revier gebracht. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten Polizeibeamte bei der 23-Jährigen Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Nach einem positiven Drogenvortest musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Während der 23-jährige Mann mit einer Diebstahlsanzeige rechnen muss, wird sich die junge Frau wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten müssen. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

