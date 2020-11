Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Wohnungseinbrüche scheitern

Viersen-DülkenViersen-Dülken (ots)

In Dülken kam es in der Nacht zu Montag zu mehreren Einbruchsversuchen in Mehrfamilienhäuser. Ein Einbruchsversuch ereignete sich auf der Straße Cap Horn, zwei Versuche auf der Marktstraße. In allen Fällen versuchten Unbekannte, die Eingangstür der Häuser aufzuhebeln. In allen Fällen hielten die Türen stand. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (957)

