Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Brüggen - BrachtBrüggen - Bracht (ots)

Am Montag, 09.11.2020, gegen 18.20 Uhr, befand sich eine 27 jährige Brüggenerin in ihrem Auto auf der Königstraße. Bei der Straße handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer beschimpft die Brüggenerin, als diese ihn darauf aufmerksam machen will, dass er zu schnell in dem Bereich unterwegs ist. Zuerst fährt der Radfahrer weiter, kommt jedoch nach einiger Zeit zurückgefahren und hält auf die Brüggenerin, die gerade aussteigt, zu. Beide stoßen daraufhin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Brüggenerin leicht verletzt. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Frau zu kümmern. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann weitere Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Viersen 02162 3770.

