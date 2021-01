Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Wohnungsbrand - keine Verletzten - Straßensperrung

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, wurde im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Adlerstraße ein Brand gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen konnten alle fünf Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, benachbarte Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Adlerstraße war während der Löscharbeiten zwischen der Maaß- und Dammstraße bis kurz nach 15 Uhr gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell