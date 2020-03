POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden (01/0803) Speyer, 08.03.2020, 21:40 Uhr

Polizeidirektion Ludwigshafen

Ein 79-jähriger Mann aus Speyer touchierte am Samstagabend in der Industriestraße mit seinem Pedelec die Bordsteinkante einer Verkehrsinsel und kam zu Fall. Der Mann wurde an Kopf und Bein verletzt, weshalb er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Offenbar hatte der Fahrer die Geschwindigkeit seines Pedelecs unterschätzt. Die Polizei rät allen Pedelec und E-Bike Fahrern sich vor Gebrauch intensiv mit ihrem Fahrzeug vertraut zu machen.

