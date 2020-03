Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - PKW Diebstahl

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, den 03.03.2020 und Freitag, den 06.03.2020, stehlen bislang unbekannte Täter einen PKW in der Gartenstraße in Frankenthal. Die 22-Jährige Geschädigte parkt den gelben Peugeot 107 am Dienstagabend in besagter Straße. Als sie nach drei Tagen an die Örtlichkeit zurückkehrte, steht ihr Fahrzeug nicht mehr an Ort und Stelle. Zunächst ging die junge Frau davon aus, dass das Auto abgeschleppt wurde. Jedoch verneinten sowohl Polizei, das örtliche Ordnungsamt als auch Abschleppunternehmen die Versetzung des PKW. Auch eine Absuche nach dem Auto im nahen Umfeld verlief erfolglos, weshalb zu diesem Zeitpunkt von einem Diebstahl ausgegangen wird.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Renz, PK'in



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell