Polizei Gütersloh

POL-GT: Gütersloher Kriminalbeamte ertappen Hehler auf frischer Tat - Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagvormittag (20.04., 10.15 Uhr) kontrollierten zivile Polizeibeamte zwei 52- und 33-jährige Männer in der Gütersloher Innenstadt. Den Kriminalbeamten sind die Männer und ihre Fahrzeuge Männer kurze Zeit zuvor an der Berliner Straße aufgefallen. Offenbar verluden die in Rumänien und in Uchte (Niedersachsen) wohnenden Männer größere Mengen Zigaretten.

Über die Herkunft der großen Menge Tabakwaren machten die beiden Männer keine Angaben. Aufgrund des Verdachts der Hehlerei wurden die beiden Männer vorläufig festgenommen. Es ist zu vermuten, dass sie die Zigaretten rechtswidrig erlangt haben und an der Berliner Straße veräußern wollten. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Beide Männer wurden am Mittwoch (21.04.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl.

