Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Pkw-Aufbrüche in Versmold - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Mittwochnacht (20.04. - 21.04.) schlugen bislang unbekannte Täter in Versmold zu, öffneten an bisher drei bekannt gewordenen Tatorten gewaltsam drei Fahrzeuge und nahmen unterschiedliches Diebesgut mit.

Bei den Tatorten handelte es sich um die Straßen Sandbreede, Mühlenstraße und Wittensteiner Straße. Die Autos, bei denen jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen wurden, standen auf den Grundstücken oder an den Straßen der Wohnhäuser geparkt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden ein Navigationsgerät, eine Geldbörse und Unterlagen entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten und in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell