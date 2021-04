Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Versammlungen in Rietberg verlaufen friedlich

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Montagabend (19.04., 18.00 Uhr) fanden in Rietberg zwei Versammlungen statt. Die erste, mit einer zuvor geschätzten Teilnehmerzahl von 160 Personen angemeldete und bestätigte Versammlung, ging pünktlich um 18.00 Uhr vom ZOB in Rietberg mit einem Aufzug durch das Stadtgebiet los. In dem Zusammenhang wurde eine weitere Versammlungsanmeldung mit geschätzten fünf Teilnehmern für den identischen Zeitraum und dem ausschließlichen Versammlungsort des ZOB Rietberg bestätigt. Auch diese Versammlung startete pünktlich um 18.00 Uhr mit der zuvor anberaumten Teilnehmerzahl. Beide Versammlungsleiter zeigten sich in Gesprächen mit den eingesetzten Polizeikräften vor Beginn der Versammlungen kooperativ. Beide Gruppen hielten sich getrennt auf dem ZOB auf.

Die rund 500 erschienenen Versammlungsteilnehmer der ersten Versammlung wurden während des Zuges durch die Rietberger Innenstadt polizeilich begleitet. Während des Aufzuges kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Der gesamte Verlauf der Versammlung war friedlich und ohne Störungen. Gegen einen Versammlungsteilnehmer wurde durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamts Rietberg wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung ein ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet. Nach einer Abschlusskundgebung war die Versammlung gegen 19.45 Uhr beendet.

