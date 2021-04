Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, KN) Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Stockach-Raithaslach (ots)

Umwelt- und Naturschutzspezialisten der Polizei ermitteln wegen eines aufgefunden toten Vogels, der beide Beine in Mausefallen eingeklemmt hatte. Ein Hausbesitzer fand am Donnerstagabend das offenbar kurz zuvor verendete Rotschwänzchen in seinem Garten am Ortsrand und informierte die Polizei. Laut ersten Ermittlungen und Auskunft des Veterinäramtes scheint es eher unwahrscheinlich, dass der Vogel aus eigenen Stücken in beide Kunststofffallen geraten ist und geht somit von menschlichem Zutun aus. Eine Untersuchung des Kadavers wird nun durch das Veterinäramt veranlasst. Der Hausrotschwanz, auch Rotschwänzchen genannt, ist gemäß der Vogelschutzrichtlinie und Bundesnaturschutzgesetzes streng geschützt. Bereits ein Nachstellen, erst recht aber das Töten eines solchen Tieres, stellt eine Straftat dar. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Stockach unter Telefon 07771 93910 oder der Fachbereich Gewerbe/Umwelt der Schutzpolizeidirektion Konstanz unter Telefon 07731 8880 entgegen.

