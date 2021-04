Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, VS) Junger Mann wird bedroht

Donaueschingen (ots)

In der Karlstraße ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr ein 21-Jähriger von drei jungen Männern bedroht worden. Sie verlangten Bargeld und drohten Schläge an. Zudem hielten sie ihn am Arm fest. Der junge Mann riss sich jedoch los und rannte davon. Der Wortführer der Gruppe soll einen dunklen Teint gehabt haben und Schuhe der Marke "Nike" getragen haben. Alle drei waren offenbar dunkel bekleidet und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Donaueschingen unter Telefon 0771 837830 entgegen.

