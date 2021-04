Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Landkreis Rottweil) Verpuffung in einer Absauganlage eines Unternehmens für Badeinrichtungen führt zu Feuerwehreinsatz (09.04.2021)

Schiltach, Landkreis Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es nach einer Verpuffung in einer Absauganlage eines Unternehmens für Badeinrichtungen am Freitagmorgen in der Straße "Vor Heubach" gekommen. Bei der Durchführung von Oberflächenbeschichtungen kam es gegen 08.30 Uhr in der Absaugvorrichtung der Beschichtungsanlage aus bislang noch nicht bekannter Ursache zu einer Verpuffung und in der Folge zu einer Beschädigung der Schaltvorrichtung der Anlage. Nach erster Einschätzung entstand an der Beschichtungsanlage Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Im Zuge des Einsatzes war die Freiwillige Feuerwehr Schiltach mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften sowie eine Besatzung eines DRK-Rettungsfahrzeuges vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell