Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisstensuche fördert Betäubungsmittel zu Tage

OtterbachOtterbach (ots)

Die Suche nach einer vermissten und womöglich hilflosen Person wurde einem 35-jährigen Mann am Samstagabend in Otterbach zum Verhängnis. Im Rahmen der Suche wurde der Mann von den eingesetzten Polizeibeamten angesprochen und einer Kontrolle unterzogen. Auf den Umstand, dass es vor Ort nach Cannabis rieche, angesprochen und belehrt, holte der 35-Jährige einen Joint aus seiner Jackentasche und gab ihn in amtliche Verwahrung. Die Haschischzigarette wurde sichergestellt, weiteres Betäubungsmittel führte der Mann nicht mit. Die vermisste Person konnte später am Abend wohlbehalten in Kaiserslautern aufgegriffen werden.|pvd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell