Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall, Auto prallt gegen die Mall

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein 18-jähriger Mann verlor am Samstagabend auf regennasser Fahrbahn auf der stadtauswärts führenden Pariser Straße die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Fassade der Einkaufsmall. Beim anschließenden Rangieren stieß der Mann mit seinem Fahrzeug gegen einen PKW auf der Abbiegespur in Fahrtrichtung Humboldtstraße. Die 38-jährige Fahrerin dieses Wagens wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit. An der Fassade der Mall entstand durch den Anprall ebenfalls Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen.|pvd

