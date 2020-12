Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Parkendes Auto gestreift

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in der Epplergasse ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte er mit seinem Wagen den am Straßenrand stehenden Mitsubishi. Der Schaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Ohne sich um dessen Regulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 6 Uhr und 13 Uhr Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

