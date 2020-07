POL-MK: Dieb will Auto klauen und beschädigt Zaun

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Ein Dieb betrat gestern, gegen 12 Uhr, ein Wohnhaus Am Rohhammer. Dort stand die Haustür kurzzeitig offen. Hieraus entwendete er die Handtasche einer Frau sowie einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel ging er zum vor dem Haus stehenden Twingo, stieg ein und wollte losfahren. Beim Anfahren hatte er jedoch offenbar Probleme mit der Gangschaltung, so dass Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden. Ein Zeuge sprach den Täter an, der daraufhin weglief. Das Fahrzeug rollte daraufhin führerlos gegen einen Zaun. Es entstand Sachschaden. Mit der Handtasche lief der Täter in unbekannte Richtung davon. Beschreibung: 20-25 Jahre alt, männlich, schmale Statur, lange blaue Jeans, hell graues Oberteil, 170-180cm groß, heller Teint, helle Kappe. Eine Fahndung nach dem Mann verlief bisher ergebnislos. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

In einer Gaststätte an der Karlstraße kam es gestern, 20.35 Uhr, zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Personen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße. Dort wurde ein 37-jähriger Lüdenscheider geschlagen und verletzt. Die Begleiterin des Opfers aus Meinerzhagen (40) ging dazwischen und wurde zu Boden gestoßen und ebenfalls leicht verletzt. Die Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die Geschädigten beschrieben die unbekannten Täter wie folgt: Männlich, 5-6 Personen, dunkle Haare. Ein Mann war von stämmigem Körperbau, trug Jeanshose und einen schwarzer Pullover.

