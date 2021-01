Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

In der Zeit von Freitag, 29.01.2021, 17.05 Uhr bis Samstag, 30.01.2021, 11.30 Uhr, wurde an einem in der Werkstraße in Wittlich-Wengerohr abgestellten Pkw, Daimler-Benz, der Lack beschädigt. In der Vergangenheit wurden in diesem Nahbereich bereits gleichgelagerte Fälle gemeldet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich (06571/926-0) erbeten.

