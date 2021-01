Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Pkw und Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 28.01.2021, zwischen 17.00 Uhr und 20.15 Uhr, betrat/en bisher unbekannte Person/en eine private Tiefgarage in der Neustraße in Wittlich. Der/die Täter schlugen die Fensterscheibe eines dort geparkten Pkw ein und durchwühlten diesen nach Wertgegenständen. Aus der Tiefgarage wurde ein Mountainbike, der Marke "Cube Cross", Farbe rot/schwarz, entwendet. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich (06571/926-0) erbeten.

Anmerkung: Ein Lichtbild des entwendeten Fahrrads ist beigefügt, der abgebildete Kindersitz wurde nicht entwendet.

