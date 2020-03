Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blitzschnell Geldbörse aus Gesäßtasche gestohlen: Hinweise auf unbekannten Dieb erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Blitzschnell agierte am gestrigen Sonntagabend ein bislang unbekannter Dieb, der an der Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" die Geldbörse aus der Gesäßtasche eines dort stehenden 54-jährigen Mannes klaute. Danach gab der Täter Fersengeld, wurde aber bei seiner Flucht noch von einem couragierten Zeugen verfolgt, bis er den Dieb wenige Straßen weiter aus den Augen verlor. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie suchen Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, von dem eine Beschreibung vorliegt.

Wie der 17-jährige Zeuge den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte berichtete, hatte er gegen 19:50 Uhr beobachtet, wie der Täter sich von hinten dem an der Haltestelle stehenden 54-Jährigen annäherte, die Geldbörse aus der Gesäßtasche zog und anschließend davonrannte. Der Jugendliche nahm sofort die Verfolgung auf, während er gleichzeitig per Handy die Polizei alarmierte. In der Kurt-Schumacher-Straße hob der 17-Jährige die Geldbörse auf, der sich der flüchtende Täter entledigt hatte. Im Bereich der Kastenalsgasse verlor der Zeuge den Dieb schließlich aus den Augen. Dank seines schnellen und couragierten Handels konnte das Opfer die Geldbörse, aus der der Täter die Geldscheine entnommen hatte, mit allen Ausweisen und Karten wieder in Empfang nehmen. Der Dieb wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kurze schwarze Haare, trug eine schwarze Daunenjacke und eine dunkelblaue Hose, südländisches Erscheinungsbild.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Ermittler des K 21/22 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Taschendiebstahl geben können. Hinweise werden bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

