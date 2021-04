Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Gelöste Dachverkleidung beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge (08.04.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich eine Windböe hat am frühen Donnerstagnachmittag, gegen 13 Uhr, Dachverkleidungsplatten an einem Gebäude in der Gaisenrainstraße gelöst, vom Dach gedrückt und so durch herunterfallende Platten und Verkleidungsteile mehrere vor dem Gebäude geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Gaisenrainstraße musste im Bereich der Gefahrenstelle vorübergehend gesperrt werden. Die hinzugezogene Feuerwehr überprüfte im weiteren Verlauf mit einer Drehleiter das Dach und sicherte dieses, sodass keine weiteren Teile herunterfallen konnten. Der entstandene Sachschaden am Dach und den geparkten Fahrzeugen steht noch nicht fest. Für die notwendige Reinigung der Straße und Instandsetzung des Daches beauftragte der Inhaber des Gebäudes entsprechende Firmen.

