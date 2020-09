Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrunkener Fahrer wird renitent

Bocholt (ots)

Erst gefährdete er sich und andere im alkoholisierten Zustand im Straßenverkehr, dann zeigte er sich Polizeibeamten gegenüber aggressiv: Im Gewahrsam endete die Nacht zum Freitag für einen Autofahrer. Zeugen hatten zunächst gegen 01:00 Uhr die Polizei verständigt: Ein Wagen war auf der B67 aus Richtung Borken kommend in Schlangenlinien in Höhe der Abfahrt Rhede unterwegs. Dabei sei es mehrmals fast zu Kollisionen mit dem Gegenverkehr gekommen. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte in Mussum einen 53 Jahre alten Wuppertaler anhalten. Der Mann gestand ein, Alkohol getrunken zu haben. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Wache in Bocholt. Dort begann er, die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Die Polizisten fixierten den renitenten Mann. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte ein Arzt ihm eine Blutprobe entnehmen, um den Grad der Alkoholisierung feststellen zu können. Anschließend kam der 53-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam.

