Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto überschlägt sich

Fahrer schwer verletzt

GescherGescher (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 36-Jähriger am Mittwochabend in Gescher zugezogen. Der Stadtlohner war auf der Kreisstraße 6 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Velen unterwegs. Als der Autofahrer, so seine Angaben, ein Reh auf der Straße sah, wich er nach rechts aus, fuhr durch einen Straßengraben, prallte dabei gegen einen Leitpfosten und gegen eine Hofzufahrtsbrücke. Das Auto überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Aus dem rundum demolierten Wagen konnte sich der 36-Jährige selber befreien. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

