Bösel - Brand einer Grasfläche

Am Montag, 27.April 2020, gegen 18.00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Grasfläche und ein dortiger Hochsitz am Klasmannsweg in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Altenoythe wurde das Feuer gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden.

Bösel- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 27. April 2020, gegen 20.19 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei einen augenscheinlich alkoholisierten Fahrradfahrer mit, welcher in Richtung Ortskern fuhr. Polizeibeamte konnten den Fahrradfahrer im Bereich einer Tankstelle in der Friesoyther Straße antreffen. Für die Polizeibeamten bestand ebenfalls der Verdacht, dass der 38jährige Fahrradfahrer aus Bösel unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Dem 38jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrradfahrer eingeleitet.

