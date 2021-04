Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Sulz am Neckar/Empfingen) Niesattacke führt zu Unfall

Sulz (ots)

Wegen eines heftigen Niesanfalls hat ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 50-Jährige am Steuer seines BMW kam zwischen den Anschlussstellen Sulz/N und Empfingen deswegen von der Fahrbahn ab. Er rammte einen Vorwegweiser und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Bei dem Aufprall entstand an dem Auto ein Schaden von 20.000 Euro. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Einige Trümmerteile vom Auto waren über die Fahrbahn in Richtung Stuttgart verstreut. Das Auto musste abgeschleppt werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell